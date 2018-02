Mais quatro ônibus são queimados por bandidos em SP

Mais quatro ônibus foram queimados na capital, entre a noite de anteontem e a noite de ontem. Os dois últimos atentados ocorreram na Avenida Antonelo da Messina e na Rua Alfazema, no Tremembé, zona norte, às 20h50 e 22h20 de ontem. Nenhum ataque deixou vítimas.

Os incêndios de ônibus aumentam a suspeita de ação comandada por bandidos ligados ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Já são pelo menos sete casos desde o fim de semana.

Nos últimos 12 dias, além de ataques a bases da PM, seis policiais militares morreram em horário de folga. Já são 40 PMs mortos neste ano. Em 2011, foram assassinados 47, sete em serviço. O governo do Estado ainda não sabe se são fatos isolados ou ataques relacionados ao crime organizado.

Por volta das 22h35 de segunda-feira, um ônibus intermunicipal que iria para São Caetano do Sul, no ABC, foi atacado em Sapopemba, na zona leste. Um menor aparentando ter 14 anos, com uma garrafa cheia de combustível, deu sinal de parada. Quando a porta se abriu, outros três aparentando a mesma faixa etária se aproximaram. Um deles, supostamente armado, mandou o motorista descer, antes de o bando atear fogo ao veículo.

O outro caso ocorreu ontem de madrugada no Parque Bristol, zona sul. O motorista José Jurandir dos Santos, de 31 anos, afirmou que ele e o cobrador José Sobral da Silva, de 57, aguardavam no ponto quando foram surpreendidos por quatro criminosos. Um deles usou um maçarico para atear fogo ao veículo. "Na hora tentei puxar minha bolsa. Um dos homens não gostou e falou 'vou atirar nesse cara'. Corri então sem pegar nada", disse Santos. / COLABORARAM GIO MENDES e WILLIAM CARDOSO