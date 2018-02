Mais países da União Europeia dispensam visto

Os interessados em fazer viagens curtas, de até três meses, para os países da União Europeia continuarão livres da necessidade de visto. O acordo de reciprocidade do Brasil com a UE foi renovado ontem, conforme decreto da presidenta Dilma Rousseff. A novidade é que foram incluídos Letônia, Malta, Chipre e Estônia, países que passaram a fazer parte da União Europeia.

Dos 27 países que integram atualmente a UE, o acordo só tem como exceções o Reino Unido e a Irlanda. No entanto, unilateralmente, cada país poderá romper o acordo. As negociações já existentes permanecem em vigência.

A isenção é válida para passaportes comuns. Mas o texto permite a prorrogação desse período, desde que negociado com as autoridades de cada país. O fim do visto vale para quem viajar a turismo, visitar parentes e participar de conferências, reuniões e congressos - exceto quando a pessoa recebe recursos públicos. /NATALY COSTA