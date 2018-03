Mais obras no ano que vem O governo do Estado abriu no último dia 1.º processo para qualificar empresas que vão construir mais um trecho da Linha 2-Verde do Metrô. O prolongamento, de 13 km, vai ligar a região da Vila Prudente, na zona leste de São Paulo, até Guarulhos, na Grande São Paulo. A expectativa é de que as obras comecem já no ano que vem.