Mais Médicos já provoca demissões no Brasil, diz CFM O Conselho Federal de Medicina (CFM) diz estar recebendo várias queixas de médicos que denunciaram aos conselhos regionais que estão sendo demitidos para dar lugar a profissionais do Mais Médicos. Segundo Carlos Vital, vice-presidente do CFM, a maioria dos casos se concentra nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.