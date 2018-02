Mais Médicos é 'tiro de canhão no pé', diz Serra Em visita ontem ao Congresso Nacional, o tucano José Serra classificou de "destemperada" a proposta do programa Mais Médicos lançada pela presidente Dilma Rousseff. "É um tiro no pé, é um tiro de canhão, não é um tiro de revólver", assinalou. "Olhando em detalhes, eu vi que era mais destemperada ainda do que parecia no primeiro momento, uma medida que só começaria a ter efeitos em 2022. Como se o problema da saúde fosse isso."