Mais dois trechos de ciclovias serão abertos neste sábado em SP

SÃO PAULO - Serão inaugurados neste sábado mais dois trechos de ciclovia na capital. Às 10 horas, o secretário municipal de Transportes, Jilmar Tatto (PT), inaugura a ciclovia da Avenida Guilherme Cotching, na zona norte.

Com 1,7 km de extensão, a via exclusiva funcionará no canteiro central, a partir do entroncamento da Rua Isidoro Matheus com a Avenida Nadir Dias de Figueiredo, seguindo até a Rua Araritaguaba. O trecho passa pela Igreja da Candelária e pela zona comercial da Vila Maria.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A outra ciclovia, de 2,1 km, ficará na Avenida Doutor Assis Ribeiro, entre a Rua Rio Soturno e a Avenida Paranaguá, em Cangaíba, na zona leste.