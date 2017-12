Mais dois são presos por agressão em hospital no interior de São Paulo

SÃO PAULO - Outros dois suspeitos de agredirem um jovem de 23 anos dentro de um pronto-socorro de Ribeirão Bonito, no interior de São Paulo, foram presos ontem. No período da manhã, outros dois já haviam sido presos pelo crime. A prisão temporária é de cinco dias e pode ser prorrogada. Um adolescente que estava envolvido no episódio não teve a prisão decretada. Os agressores serão indiciados por tentativa de homicídio.

