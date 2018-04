Mais dois policiais são presos por pilhagens A Polícia Federal confirmou que mais duas pessoas procuradas na Operação Guilhotina - que desarticulou quadrilhas comandadas por policiais civis e militares do Rio - se entregaram na manhã de ontem. A identidade dos dois não foi revelada, mas trata-se de mais um policial civil e outro PM. No total, o Ministério Público do Estado do Rio requereu a prisão preventiva 45 pessoas. Entre as acusações estão as de venda de armas apreendidas para o tráfico, formação de milícias em comunidades carentes e pilhagens em favelas.