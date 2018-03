Mais dois PMs de folga são executados em SP Dois policiais militares morreram na zona sul de São Paulo na sexta-feira. Ambos estavam de folga, quando foram alvejados por criminosos, de acordo com informações da assessoria da Polícia Militar. Um dos PMs estava em um bar próximo de sua casa, no Jardim São Rafael, quando foi baleado. Já na região do Jabaquara outro policial foi morto e um ficou ferido por arma de fogo. A polícia investiga as duas ações.