Mais dois ônibus são queimados em São Paulo

Atualizado às 15h14.

Dois ônibus foram queimados na noite dessa sexta-feira, 21, em São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas nas duas ocorrências.

Um dos veículos foi incendiado na altura do número 10.557 da Estrada do M´Boi Mirim, no Jardim Ângela, zona sul da capital. De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos de incendiar o veículo fugiram antes da chegada das viaturas.

O fogo começou por volta das 20h40 e foi extinto cerca de duas horas depois. O caso foi registrado no 47º Distrito Policial (Capão Redondo). No final da manhã de sexta-feira, a Estrada do M´Boi Mirim já havia sido bloqueada por um coletivo incendiado.Com a interdição da via, parte dos passageiros foi obrigada a seguir o percurso a pé.

Na noite dessa sexta-feira, outro ônibus foi incendiado na Rua José Porfírio de Souza, na altura do número 500, perto da Rodovia Raposo Tavares, zona oeste de São Paulo. Não houve feridos, segundo o Corpo de Bombeiros. A ocorrência foi registrada no 89º Distrito Policial (Morumbi).