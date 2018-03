Mais dois moradores de rua morrem em Alagoas

Com mais duas vítimas registradas ontem, subiu para dez o número de moradores de rua mortos em Alagoas desde o começo do ano. Um adolescente de aproximadamente 15 anos foi assassinado com quatro tiros na cabeça perto da Praça da Macaxeira, em Maceió. O outro morador de rua morreu no Hospital Geral do Estado (HGE), na manhã de ontem. Ele tinha sido internado na semana passada, após ser agredido a golpes de tijolo, também na capital alagoana. A polícia ainda não tem informações sobre os autores dos crimes.