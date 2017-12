Mais dez ônibus são depredados em Campinas

CAMPINAS - Dez ônibus do sistema municipal de transporte público de Campinas foram depredados na área do Campo Grande, na região sudoeste da cidade, logo após a festa realizada na cidade pelo Dia do Trabalhador, entre o início da noite da quinta-feira e a madrugada desta sexta, 2.

De acordo com informações da Associação das Empresas de Transporte Urbano de Campinas (Transurc), foram alvo de vandalismo oito veículos da Itajaí Transportes e dois da VB Transportes, que circulam pelas proximidades da Praça João Amazonas, onde ocorreu a festa, que contou com a apresentação de diversos shows.

Ainda segundo a Transurc, na ação os vândalos quebraram para-brisas e vidros laterais. Danificaram também câmeras de segurança, janelas de emergência e alçapões. A associação estima em cerca de R$ 12 mil o prejuízo acumulado pelas empresas proprietárias dos veículos. A Viação Itajaí, que teve o maior número de veículos avariados, já providenciou o conserto.

Atos de vandalismo contra ônibus, de acordo com a Transurc, já provocaram neste ano prejuízo de R$ 725 mil para as concessionárias do transporte coletivo. O maior número de depredações ocorreu no Carnaval, quando 30 veículos foram danificados, gerando prejuízo de R$ 80,5 mil.

O maior prejuízo acumulado se deu após protestos, em 13 de janeiro, por conta de uma chacina que vitimou 12 pessoas no bairro Vida Nova, ocasião em que 3 ônibus foram queimados e 9 danificados, provocando perda de R$ 450 mil.