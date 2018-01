Mais de um terço das praias de SP estão imprórias para o banho

SÃO PAULO - Cinquenta e sete praias dos cerca de 400 km de costa em São Paulo estão impróprias para banho de acordo com o boletim desta semana da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb). As únicas cidades onde a balneabilidade está 100% são Bertioga e Cubatão, na Baixada Santista. A pior situação está em Praia Grande e Mongaguá - apenas uma praia de cada município está com condições adequadas ao banho. Ao todo, são 155 opções de praias em toda a área litorânea do Estado.

Em Ubatuba, as praias de Itaguá, Santa Rita, Perequê-Mirim e Lázaro estão com balneabilidade imprópria, mesma situação encontrada nas praias de Tabatinga, Lagoa Azul, Prainha e Indaiá, na cidade de Caraguatatuba. Ainda no litoral norte, as condições de banho não são boas nas praias de São Francisco, Arrastão, Pontal da Cruz, Porto Grande, Saí e Una, todas em São Sebastião. Em Ilhabela, as condições não são adequadas aos banhistas nas praias de Siriúba, Viana, Itaguaçu, Ilha das Cabras, Feiticeira e Grande.

Na Baixada Santista, as praias de Guarujá impróprias para o banho são as do Perequê e das Astúrias, assim como em Ponta da Praia e os dois trechos da José Menino - as três em Santos. No município de São Vicente, as praias em condições inadequadas são a Praia da Divisa, Itararé (posto 2), Milionários e Gonzaguinha. Na cidade de Praia Grande estão impróprias as praias do Boqueirão, Guilhermina, Aviação, Vila Tupi, Ocian, Vila Mirim, Maracanã, Vila Caiçara, Real, Flórida e Jardim Solemar.

Em Mongaguá, outra cidade em que as condições de balneabilidade são baixíssimas, as praias de Vila São Paulo, Central, Vera Cruz, Santa Eugênia e Itaoca estão impróprias. No município vizinho, de Itanhaém, as praias inadequadas são as de Parque Balneário, Centro, Sonho, Jardim São Fernando e Balneário Gaivota. Em Peruíbe, estão impróprias ao banho as praias de Parque Turístico e Balneário São João Batista.

No litoral sul do Estado, na cidade de Iguape, as praias da Jureia e do Leste estão impróprias, assim como as do Pontal, Prainha e Centro no município de Ilha Comprida.