Mais de um quarto dos paulistas teve falta de água no último ano Levantamento da Agência Reguladora de Saneamento Básico e Energia do Estado de São Paulo (Arsesp) aponta que 27% dos paulistas sofreram pelo menos uma vez com falta d'água em casa no ano passado. A pesquisa, divulgada ontem, revela que o problema no abastecimento foi um dos principais pontos negativos percebidos pela população do Estado em relação ao saneamento básico.