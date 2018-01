Mais de um ano depois, vítima ainda usa andador Em 29 de maio do ano passado, o auxiliar administrativo Jefferson Camargo Soalheiro, de 29 anos, voltava do trabalho para casa na Avenida Sumaré, zona oeste de São Paulo. Ele estava de moto. Era quase meia-noite, segundo conta, quando um carro fez uma conversão proibida, entrou à esquerda e o fechou no corredor exclusivo para motociclistas. "Não lembro de nada." Hoje, Soalheiro ainda usa uma grade de ferro ao redor da perna, que o ajuda na recuperação.