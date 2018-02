Mais de 750 mil armas estão com o Judiciário Mais de 750 mil armas e acessórios apreendidos em procedimentos criminais estão guardados em depósitos do Judiciário e das polícias estaduais. O dado foi divulgado ontem pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O Rio é o Estado campeão em apreensões, com 552.490 unidades; São Paulo está em segundo, com 51.654 apreensões.