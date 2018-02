Mais de 570 mil pessoas devem passar pelas rodoviárias de SP no feriado

SÃO PAULO - Cerca de 573 mil pessoas devem passar pelas rodoviárias de São Paulo durante o feriado de Corpus Christi. A estimativa da Socicam, empresa que administra os terminais Tietê, Barra Funda e Jabaquara é que entre quarta e quinta-feira aproximadamente 131 mil pessoas deixem a cidade.

Entre as cidades mais procuradas neste feriado estão Curitiba, Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, litoral norte e interior paulista.

A Socicam afirmou que ônibus extras para os locais mais procurados já foram reservados. Será realizada uma operação especial com um aumento de 15% no quadro de funcionários das áreas de operação, limpeza, manutenção e segurança dos terminais. A concessionária recomenda aos que vão viajar que comprem a passagem antecipadamente e que cheguem à rodoviária uma hora antes do embarque.