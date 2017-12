Mais de 500 mil veículos usaram o sistema Anchieta-Imigrantes

Cerca de 509 mil veículos utilizaram o Sistema Anchieta-Imigrantes para ir ao litoral no feriado prolongado de ano novo. O saldo está dentro da expectativa da Ecovias, de 400 a 600 mil veículos. Balanço divulgado pela empresa nesta segunda-feira, 5, aponta que, nos sete dias, ocorreram 333 acidentes, 126 deles com vítimas. Ficaram feridas 277 pessoas, sendo 39 delas em estado grave. Uma pessoa morreu. Nos seis dias da virada entre 2007 e 2008, foram registrados 334 acidentes, com 322 feridos e uma morte. Neste último feriado, os carros e as motocicletas estão entre os principais veículos envolvidos nos acidentes. Segundo a Ecovias, 273 automóveis se envolveram em ocorrências, aumento de 9,2% em relação ao feriado de 2007-2008. No caso das motocicletas, foram 137, um recuo de 6,8%, ante o Réveillon anterior. A concessionária fez 5.374 atendimentos para guinchar veículos, 3.125 de socorro mecânico e 312 de socorro médico.