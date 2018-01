Mais de 41 mil processos contra acusados de assassinatos estão parados nos tribunais Tribunais do País estão com mais de 41 mil processos contra acusados de assassinatos ou tentativa de homicídio parados há mais de 5 anos. Desse total, 24 mil correm risco maior de prescrever, pois não houve encaminhamento para o tribunal de júri. Para reverter esses números, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) estabeleceu em fevereiro de 2010 uma meta para os tribunais julgarem até o ano passado todas as ações. Apenas Sergipe, Amapá e Distrito Federal cumpriram a meta. O Tribunal de Justiça de São Paulo teve o terceiro pior desempenho entre os tribunais brasileiros. "O quadro é preocupante, porque estamos tratando de homicídio", afirmou o ministro do STF Gilmar Mendes.