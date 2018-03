Mais de 400 estão fora de casa por causa das chuvas em Atibaia

SÃO PAULO - Em Atibaia, interior de São Paulo, as fortes chuvas do início do ano já deixaram 103 pessoas desabrigadas, em alojamentos da prefeitura, e mais de 300 desalojadas, abrigadas nas casas de parentes e amigos. Em quatro dias choveu 50% do esperado para todo o mês de janeiro.

Ontem não choveu na cidade e, hoje, o dia começou com bastante sol, mas no início da tarde o tempo já estava encoberto. O nível do Rio Atibaia começou a baixar e agora está 1,2 metro acima da calha. Porém, o volume de água ainda é o dobro do normal.

Os problemas ocasionados pelo excesso de chuvas afetam 11 bairros de Atibaia. A prefeitura montou bases fixas da Defesa Civil para auxiliar os moradores nos bairros de Kanimar, Parque das Nações, Vila Mira e Caetetuba.

Além de disponibilizar caminhões de mudança para quem precisa abandonar sua casa, a Defesa Civil está oferecendo suportes para erguer móveis e evitar que eles sejam danificados pelas enchentes.

A prefeitura pede que a população colabore com as vítimas das enchentes doando material de limpeza, higiene pessoal, água potável e roupa de cam