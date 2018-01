Mais de 40 crianças vão parar no hospital em cidade do interior de SP

Mais de 40 crianças foram parar no hospital em Artur Nogueira, no interior de São Paulo, com dores de cabeça, febre, vômito e diarreia. Algumas tiveram convulsões. A maior parte estuda no mesmo colégio na cidade, a Escola Municipal Ederaldo Rossetti, no Parque dos Trabalhadores.

As aulas foram mantidas nesta sexta-feira, 10, enquanto o caso é apurado. A refeição das escolas é feita em uma cozinha central, mas a Secretaria de Saúde do município descartou intoxicação alimentar. Uma das hipóteses é que as crianças tenham sido contaminadas pelo rotavírus, que pode ser transmitido por contato direto, pela água, alimentos e objetos contaminados.

Segundo a secretaria, nenhum aluno precisou ficar internado. Foram coletadas amostras de água e alimentos para análises.