Mais de 40 armas são furtadas de Fórum de Camaçari

Quarenta e três armas, entre revólveres e pistolas de uso privativo das forças armadas, foram furtadas da Vara Criminal do Fórum Clemente Mariani, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Segundo informações da PM baiana, os armamentos eram provas de processos judiciais investigados pelo fórum e o armário onde as armas eram guardadas não apresentava a segurança adequada para esse tipo de função. Além disso, há suspeitas de que houve facilitação de funcionários do fórum para a ação criminosa. O inquérito policial foi instaurado na 18ª Delegacia de Polícia (Camaçari). Funcionários do fórum declaram que não irão se pronunciar antes de concluídas as investigações policiais.