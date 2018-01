Mais de 26 mil pessoas disputam 140 vagas de delegado em SP

Mais de 26 mil pessoas concorrem neste domingo, 25, às 140 vagas para delegados de polícia de 4ª classe no Estado de São Paulo, de acordo com a Academia de Polícia Dr. Coriolano Nogueira Cobra.

O salário inicial de um delegado de polícia de 4ª classe é de R$ 5.559,30, nas cidades com até 500 mil habitantes. Nos municípios com população superior a 500 mil, o salário é de R$ 5.874,30.

O valor total corresponde à soma dos valores do salário-base, Gratificação pelo Regime Especial de Trabalho Policial (RETP), do Adicional de Insalubridade e do Adicional de Local de Exercício (ALE).

Os candidatos deverão comparecer ao local designado com antecedência mínima de 1 hora. Os portões de acesso serão abertos às 11h45 e fechados, impreterivelmente, às 12h45. A prova será realizada das 13 às 17 horas. Os locais de provas estão disponíveis no site da Polícia Civil.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os candidatos passarão por três avaliações: prova com 100 questões objetivas, prova escrita e prova oral. Os inscritos também serão submetidos a exames psicotécnicos e físicos, aplicados por profissionais designados pela Academia da Polícia.