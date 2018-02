Mais de 20 praias têm imóveis disponíveis - e para vários perfis

O público diversificado que frequenta as praias do litoral norte paulista no verão certamente terá opções de residências para locação que atendem às suas expectativas.

Jovens e baladeiros costumam alugar casas em grupos para baratear os custos. A preferência é pelas praias mais badaladas, apesar do preço salgado.

"Vamos para a praia em 15 pessoas depois do Natal. Achamos uma casa por R$ 1.500 a diária em Ubatuba e racharemos o valor em 10 pessoas. Ficará bem mais em conta", diz o universitário Rodrigo Faleiros, que fechou o contrato com uma imobiliária há duas semanas.

Os jovens costumam procurar casas em praias que reúnem badalação, altas ondas e gente bonita. As mais requisitadas são Maresias e Camburi, em São Sebastião, e Itamambuca, em Ubatuba. "A gente vem para a praia em busca de azaração. Então é sempre bom ter uma baladinha ou barzinhos por perto", diz a personal trainer Fernanda Minetto Cruz, de 24 anos. Mas a proximidade de praia com balada saiu cara. "Vamos pagar diárias de R$ 1 mil, que vou dividir com mais duas amigas", frisou ela, que alugou um chalé na Praia de Maresias, em São Sebastião.

Disponíveis. Já o turista que descer para a região em busca de tranquilidade ainda encontrará dezenas de opções de residências para locação.

De acordo com as imobiliárias pesquisadas, há casas disponíveis nas praias Almada, Camburi, Picinguaba, Ubatumirim, Fazenda, Félix e Promirim (Ubatuba); Barequeçaba, Praia Preta, Toque Toque Pequeno, Toque Toque Grande, Santiago, Paúba, Baleia, Barra do Saí e Engenho (São Sebastião); Tabatinga, Capricórnio, Mococa e Massaguaçu (Caraguatatuba) e as praias mais ao norte de Ilhabela. / R.P.