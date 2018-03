Mais de 170 já foram detidos por fazer xixi na rua no Rio de Janeiro

Ao menos 178 pessoas foram detidas por urinar na rua desde o início do carnaval no Rio de Janeiro, na sexta-feira. Entre elas, foram treze mulheres e dois estrangeiros. Os flagrantes estão sendo feitos pelos agentes da Secretaria Especial da Ordem Pública (Seop), que fazem parte da operação "Choque de Ordem".

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Durante o desfile do Simpatia É Quase Amor, que acontece na tarde de hoje, em Ipanema, até as 17h50 dez mijões foram conduzidos para a 14ª DP (Leblon).

Mais cedo, no bloco Cordão do Boitatá, no Centro, foram detidas 38 pessoas que urinavam na rua. Desde o início da chamada Operação Choque de ordem, no dia 12 de fevereiro, de fiscalização dos blocos de rua, a ação já levou 519 mijões para a delegacia.

Durante a fiscalização, também foram rebocados 108 veículos e 123 multados por estacionamento irregular em vários pontos da cidade onde acontecem desfile de blocos de carnaval.

Lixo

A Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro (Comlurb) retirou 30,38 toneladas de lixo após a passagem dos três maiores blocos que desfilaram ontem. Os foliões do Cordão da Bola Preta deixaram 16,38 toneladas pelas vias do centro. A Banda de Ipanema deixou aproximadamente oito toneladas de lixo pelas vias públicas da zona sul da cidade e o bloco Empurra Que Pega, no Leblon, acumulou seis toneladas.





Atualizada às 20h.