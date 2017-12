Mais de 14 mil aulas têm substituto Além das 4,8 mil aulas livres, sem que tenha havido atribuição de professor, a rede estadual registrava em 7 de junho 14.416 aulas em substituição. São casos de licença ou afastamento por longos períodos do professor oficial - em que um substituto assume as aulas. A situação também é registrada em todo o Estado. Só na capital, são 2.650 aulas com professor substituto e na Região Metropolitana, 4.206.