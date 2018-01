Mais de 100 são presos em operação da Polícia no interior de SP

Cento e seis pessoas foram presas e seis adolescentes apreendidos durante a Operação Centro-Oeste, realizada nesta quinta-feira, 26, por policiais civis dos 89 municípios que integram o Departamento de Polícia Judiciária do Interior 4 (Deinter-4), com sede em Bauru, no interior de São Paulo, com o objetivo de combater a criminalidade, o tráfico de drogas, o porte ilegal de armas e o jogo de azar.

Os 542 policiais civis cumpriram 173 mandados de busca e apreensão e de prisão, sendo 42 deles criminais e 54 administrativos, e nove autos de prisão em flagrante. Foram apreendidos 428,16 gramas de crack, 74,1 gramas de maconha e 59,65 gramas de cocaína. Também foram apreendidos 3.863 CDs e DVDs pirateados, além de três armas de fogo, quatro veículos e 55 máquinas caça-níqueis.