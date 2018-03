Mais de 100 queixas no Psiu

Por mais de dois anos temos reclamado semanalmente ao Programa de Silêncio Urbano (Psiu), da Prefeitura, do barulho vindo de um bar, que inclui música altíssima e algazarra na calçada. O bar fica na Rua Gastão da Cunha, 171, na Vila Paulista. Foram mais de 100 reclamações e a Prefeitura nunca tomou qualquer providência, resumindo-se a alegar que esteve três vezes no local. Em uma ocasião disse que a chuva impediu a medição do ruído e nas outras duas, o bar estava fechado - o mais absurdo é que o bar estava fechado porque os fiscais apareceram horas depois do horário de funcionamento! Inacreditável, também, é que, ao tentar acionar a ouvidoria, nenhum dos mais de 100 protocolos é aceito! Ou a ouvidoria não funciona ou não existe. Agora, além da música alta e venda de bebida alcoólica próxima de escolas, instalaram duas mesas de bilhar em total desrespeito à Lei Estadual 12.236/06.

GUILHERME CARLINI / SÃO PAULO

A Subprefeitura Jabaquara diz que o local foi intimado a apresentar a licença de funcionamento e, por não ter cumprido a intimação, foi multado. O processo de ação fiscal continuará correndo e, caso o estabelecimento insista em funcionar sem a licença, poderá ter o fechamento administrativo. Diante da denúncia do leitor, foi programada nova vistoria para os próximos dias.

O leitor comenta: Espero que o Psiu atente para o horário de funcionamento do bar. Mas a subprefeitura não explica as queixas ao Psiu não atendidas nem a impossibilidade de acesso à ouvidoria. Resposta vaga e típica de uma gestão agonizante.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

CAIXA ECONÔMICA

Descaso no atendimento

Procurei uma agência da Caixa Econômica Federal no Bexiga para realizar o Fies. No entanto, fui tratada como lixo pela atendente. Acho um absurdo, principalmente porque se trata de uma instituição pública! Fui no horário do almoço e, com outras três pessoas, aguardei atendimento por uma hora. Depois, só enfrentei grosserias desta atendente. Estou indignada!

CRISTINA LOPES / SÃO PAULO

A Caixa Econômica Federal diz que, durante atendimento e análise da documentação apresentada pela leitora, foram detectadas pendências. A cliente foi orientada a regularizá-las, mas retornou à agência com a documentação ainda incompleta. Foi, mais uma vez, orientada para dar continuidade à contratação do financiamento.

A leitora reclama: Não reclamei dos documentos, mas do descaso no atendimento. Tenho gravada a conversa, mostrando que, diante da má vontade visível da funcionária, comentei se eu a incomodava e ela consentiu. Disse, ainda, que não veria mais nenhum documento que eu levasse, fazendo com que eu perdesse o prazo do Fies.

INTERLAGOS

Praça virou depósito de lixo

A Praça Wallace Alves de Siqueira, contígua à Praça Enzo Ferrari, defronte ao Autódromo de Interlagos, tornou-se um depósito de lixo. Há semanas a praça não é limpa - o Alô Limpeza alega que limpa somente ruas, não praças. Qual é a lógica? O 156 se limita a dizer que avisou a subprefeitura e que não existe prazo para a execução do serviço.

DETLEF SCHULTZE / SÃO PAULO

A Subprefeitura Capela do Socorro esclarece que a praça está inclusa na programação de serviços semanais e, diante da denúncia, intensificará a limpeza do local.

O leitor relata: A praça continua imunda. A resposta é mais uma promessa ao vento, sem data certa para ser cumprida.

NET EMPRESAS

Serviço de má qualidade

Como qualquer empresa, divulgamos apenas um número (PABX) e, ao recebermos uma ligação, a chamada é automaticamente transferida para uma linha vaga, de forma que o PABX fique desocupado. Ao contratar a NET Empresas, expliquei o sistema, mas, após a instalação, notei que essa transferência de chamadas não estava ocorrendo. A ouvidoria prometeu uma solução em três dias e nada. Pediram mais 24 horas e, de novo, nada foi feito. Imagine se o mundo fosse dos Nets!

NELSON REPLE NETO / SÃO PAULO

A NET diz que resolveu o problema.

O leitor comenta: O problema que motivou a queixa foi resolvido, mas surgiram outros: inconsistência no sinal de internet, a linha cai frequentemente no meio da ligação e a necessidade diária de reiniciar o modem, pois a linha fica muda.