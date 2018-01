Mais de 1 milhão de carros devem utilizar as estradas paulistas neste feriado

SÃO PAULO - Cerca de 1,77 milhão de carros circularão pelas estradas do interior e litoral do Estado de São Paulo nos quatro dias do feriado de Corpus Christi. Segundo a Secretaria dos Transportes, para evitar congestionamentos, qualquer obra será suspensa.

Os horários de maior pico de tráfego devem ser das 16h às 23h de hoje e das 7h às 16h de quinta-feira, 03. Na volta do feriado, o maior movimento deve ocorrer é das 12h às 23h, do domingo, 6.

No Sistema Anchieta-Imigrantes, que deve receber até 257 mil veículos em cinco dias, a concessionária Ecovias implantará a operação descida (7x3) das 9h às 16h da quinta-feira, 3. Os veículos com destino ao litoral poderão utilizar as duas pistas da Via Anchieta e a pista Sul da Rodovia dos Imigrantes. Para a volta do feriado será implantada a operação subida (2x8) das 9h às 22h do domingo, 6. Na ocasião, o motorista que sai da Baixada Santista em direção à capital poderá utilizar as pistas norte e sul da Imigrantes ou a pista norte da Anchieta.

Na Rodovia dos Tamoios (SP-099), no trecho de serra, a partir do quilômetro 64, será implantada uma faixa suplementar para a descida. Nos pontos de estreitamento das pontes do quilômetro 18, em Jambeiro, e do quilômetro 28, em Paraibuna, no planalto, será realizada a operação "Pare e Siga" caso haja registro de lentidão nas aproximações. Na altura do quilômetro 78, haverá estreitamento de pista devido a obras.

A Rodovia Rio Santos (SP-055) terá um acesso alternativo à Riviera de São Lourenço através de via Marginal e ampliada a fluidez do trânsito com uma terceira faixa.

Na SP-098 (Mogi-Bertioga) os usuários serão informados quanto às condições e alternativas de tráfego através de um painel de mensagens.