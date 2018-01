1 a cada 2 motoristas comete infração em cruzamentos de SP

Atualizado às 10h15

SÃO PAULO - Uma pesquisa realizada pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) em 20 cruzamentos da cidade mostra que um a cada dois motoristas comete alguma infração de trânsito. Coordenado pelo mestre em Transportes pela Universidade de São Paulo (USP) Horácio Augusto Figueira, o levantamento foi realizado entre março e maio deste ano, nas cinco regiões da cidade: norte, sul, leste, oeste e central.

Segundo a companhia, 15.370 veículos foram registrados, dos quais 8.521 cometeram alguma infração de trânsito - índice de 55,44%. O levantamento completo será apresentado durante a reunião do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito (CMTT ), nesta quinta-feira, 16.

Os erros mais registrados foram a falta do uso de cinto de segurança, dirigir utilizando o celular, dirigir com o braço para fora, avançar o semáforo vermelho e não respeitar a sinalização "pare". A pesquisa tem como objetivo aumentar o controle de qualidade do trânsito.