Mais da metade dos jovens na rua é viciada em crack A principal mudança no cotidiano atual da população de rua é a presença do crack como droga principal, além de álcool e cigarro, em todas as faixas etárias pesquisadas. Usam crack 27,3% daqueles que vivem nas ruas da capital. Entre os jovens de 18 a 30 anos, esse índice sobe para 53,7%. "Essa foi uma das principais mudanças sentidas pelos coordenadores da pesquisa de campo, que viram um cenário diverso no começo da década", explica a coordenadora da pesquisa, a economista Silvia Schor. "Isso causa uma transformação na maneira de se relacionar e torna a rua ambiente mais atraente."