Mais 9 radares em quatro ruas da capital

Mais nove radares de velocidade estão multando nas ruas da capital paulista, segundo portaria publicada ontem no Diário Oficial do Município. Os radares estão todos na zona norte. Foram instalados nas avenidasNova Cantareira, em Tucuruvi, Raimundo Pereira de Magalhães, no Jaguaré, Clevásio Alves de Almeira, no Limão, e Deputado Cantídio Sampaio, na Brasilândia. Nenhuma fica na Zona Máxima de Restrição, onde vigora o rodízio de veículos. Nos locais onde as máquinas foram colocadas, a velocidade varia entre 40 e 50 km/h.