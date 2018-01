Mais 6 presos fogem de penitenciária no interior de São Paulo

PRESIDENTE PRUDENTE - Mais seis presos fugiram neste domingo, 14, do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de Pacaembu, no oeste do Estado de São Paulo. Eles aproveitaram o horário de visitas para escapar.

"Pularam o primeiro alambrado e, como eram seis, tiveram força suficiente para erguer, com a mão protegida por pano, o segundo alambrado, passando por baixo", explicou um agente penitenciário ouvido pelo Estado.

Dois presos já haviam fugido na tarde de sábado do CPP da mesma maneira. As visitas foram imediatamente canceladas neste domingo e, até as 20h45, nenhum fugitivo havia sido recapturado. A Polícia Militar faz buscas na região da Nova Alta Paulista.

Os oito fugitivos têm idades entre 20 e 39 anos. O CPP foi construído para abrigar até 700 detentos do semiaberto, mas, atualmente, está com o dobro de sua capacidade.