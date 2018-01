Mais 6,6 km da Marginal do Tietê são liberados

Foram liberados por volta das 9h30 desta terça-feira, 9, mais 6,6 quilômetros de novas faixas na Marginal do Tietê, localizados em cinco trechos da pista central, segundo informações do Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa). Com a liberação dos trechos, os usuários poderão circular por 13,7 quilômetros da recém-construída pista central.

Dos novos trechos, quatro estão situados no sentido Ayrton Senna e um no sentido contrário, na direção da Rodovia Castello Branco. No sentido Penha, os trechos estão localizados entre a Ponte do Piqueri e Ponte Freguesia do Ó, com dois quilômetros.

Outro trecho de 1,9 quilômetro está entre a Ponte das Bandeiras e Rua Guarantã, no Pari. Com 960 metros, o trecho entre a Rua Paulo Andrighetti e Ponte da Vila Maria e com 950 metros o trecho entre Ponte do Tatuapé e Parque do Piqueri. Do outro lado, o trecho liberado está entre Ponte da Vila Maria e Ponte da Vila Guilherme, com 800 metros.

Segundo a Dersa, as novas pistas serão entregues também com o projeto de paisagismo previsto no programa de compensação ambiental da obra de ampliação da Marginal. Assim, junto com os trechos inaugurados virão paineiras, jequitibás-rosa, ipês brancos e roxos, jatobás, paus-brasil, paus-ferro e sibipirunas, entre outras. Somando os trechos já liberados, já são quase 4.500 novas árvores.