Mais 5 vias da zona sul terão limite de 50 km/h na próxima quarta

SÃO PAULO - Mais cinco vias da capital paulista terão a velocidade máxima reduzida de 60 km/h para 50 km/h a partir da próxima quarta-feira, 28. A diminuição no limite permitido ocorrerá na zona sul e inclui as Avenidas Cupecê, Roque Petroni Júnior, Professor Vicente Rao, Vereador João de Luca, além da Rua Juan de La Cruz.

Na Avenida Cupecê, os motoristas deverão guiar em até 50 km/h ao longo do trecho de 3,5 quilômetros entre a Rua Juan de La Cruz e a Avenida Senador Vitorino Freire, que faz divisa com Diadema, na Grande São Paulo.

A nova regulamentação na Avenida Professor Vicente Rao vai entrar em vigor da altura da Avenida Santo Amaro até a Washington Luís - um percurso de 2,5 km. Já na Avenida Vereador João de Luca, a nova velocidade será implantada entre a Avenida Washington Luís e a Rua Juan de La Cruz. O trecho é de 2,1 km.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na Avenida Roque Petroni Júnior, o limite de 50 km/h será entre as Avenidas Nações Unidas (Marginal do Pinheiros) e Santo Amaro, enquanto que na Rua Juan de La Cruz diminuirá a velocidade máxima da Avenida Vereador João de Luca até a Cupecê.

Segundo a Prefeitura, o objetivo da redução do limite de velocidade é diminuir o número de acidentes e de mortes no trânsito de São Paulo. De acordo com o prefeito Fernando Haddad (PT), no mês de julho houve redução de 22% no número de vítimas na capital.