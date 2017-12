Mais 5 sinais vão dar prioridade aos ônibus

De acordo com a CET, esses locais já estão sendo vistoriados para receber os equipamentos. O secretário municipal dos Transportes, Jilmar Tatto, disse que o "queue jump" da Rua Clélia "deu certo" e, por isso, a Prefeitura planeja ampliar a abrangência desse tipo de mecanismo. "Temos um calendário de implementação."

Na via da Lapa, colocado na esquina com a Rua Tibério, o dispositivo faz os ônibus saírem 12 segundos antes que os demais veículos. O semáforo especial funciona nos horários de pico, das 6 às 11 horas e das 16 às 20 horas. Ali, o farol abrindo mais cedo permite que o coletivo faça a conversão para a faixa exclusiva de ônibus, que, nesse ponto da Rua Clélia, passa do lado direito para o esquerdo da via, sem sofrer a interferência dos demais veículos.

O engenheiro de Transportes Sergio Ezjenberg explica que esse tipo de mecanismo só vale a pena onde há um entrelaçamento constante de ônibus e outros veículos, caso da Clélia. "Poder administrar isso é bom." / C.V.