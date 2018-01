Mais 4 policiais do Denarc de SP são presos A Polícia Federal prendeu ontem mais quatro policiais suspeitos de participar de esquema de tráfico internacional de drogas envolvendo integrantes do Departamento de Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil de São Paulo. As prisões são sequência da investigação que levou para a cadeia três policiais civis em 15 de fevereiro. Eles foram presos com 308 quilos de cocaína desviados do Denarc. Segundo a PF, dois davam cobertura a traficantes que transportavam a droga pela Rodovia Castelo Branco, em direção a Sorocaba.