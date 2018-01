Mais 4 cidades decretam situação de emergência em SP

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

Mais quatro municípios de São Paulo decretaram situação de emergência por conta das chuvas que atingem o Estado desde o fim do ano passado. Com estes, sobe para 38 o número de cidades nesta situação, segundo a Defesa Civil Estadual.

São eles Álvares Machado, Araçatuba, Atibaia, Bofete, Bom Jesus dos Perdões, Caieiras, Caiuá, Carapicuíba, Capivari, Chavantes, Cotia, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Getulina, Guararema, Inúbia Paulista, Iporanga, Itaquaquecetuba, Itapevi, Lucélia, Lourdes, Manduri, Mineiros do Tietê, Mirandópolis, Mirassol, Osasco, Oscar Bressane, Pardinho, Pracinha, Presidente Venceslau, Ribeirão Pires, São José do Rio Preto, São Lourenço da Serra, Santa Barbara D'Oeste, Santo André, Santo Antônio do Pinhal e Sumaré.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo levantamento da Defesa Civil desta quarta-feira, 3, nos 154 municípios atingidos, 22.080 pessoas foram afetadas pelas chuvas até agora. Deste total, 5.339 estão desabrigados. Setenta pessoas morreram.

Desaparecido

As equipes de resgate do Corpo de bombeiros continuam nesta quarta-feira, 3, a procurar o corpo de Adauto Vaz, de 41 anos. Ele desapareceu após ser levado por uma enxurrada, em Alumínio, na região de Sorocaba, no interior de São Paulo.