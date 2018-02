Mais 3 PMs são julgados por execução de juíza Começaram a ser julgados ontem no 3.º Tribunal do Júri de Niterói três dos 11 policiais militares acusados de matar a juíza Patrícia Acioli em 11 de agosto de 2011. O julgamento do soldado Júnior Cezar de Medeiros e dos cabos Jefferson de Araújo Miranda e Jovanis Falcão deve terminar amanhã. Até agora, só o cabo Sérgio Costa Júnior havia sido julgado. Em 5 de dezembro de 2012 ele foi condenado a 21 anos de prisão. Outros sete policiais aguardam julgamento. A juíza foi morta com 21 tiros quando chegava em casa.