Mais 3 caixas eletrônicos são explodidos em SP Três caixas eletrônicos foram explodidos, na madrugada de ontem, em Artur Alvim, na zona leste da capital paulista. Após a explosão, os vizinhos acionaram a Polícia Militar. Os caixas foram danificados, mas os criminosos não conseguiram arrombar o compartimento onde ficam as notas. Ninguém foi preso. No primeiro semestre, foram registrados mais de 70 ataques a caixas eletrônicos e o Banco Central precisou até editar regras para as cédulas rosas - pintadas, quando há a explosão do equipamento.