Mais 18 PMs são presos por mortes na Baixada A Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo prendeu, ao longo do fim de semana, mais 18 policiais que estariam envolvidos em uma séria de assassinatos ocorridos na Baixada Santista em abril. Com isso, o número de PMs presos sob suspeita de integrar a um grupo de extermínio conhecido como "Ninjas da PM" chega a 23 homens.