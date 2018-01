Mais 10 vias de SP terão velocidade reduzida a partir de sexta-feira

SÃO PAULO - Mais dez vias da cidade de São Paulo terão o limite de velocidade máxima reduzido a partir da próxima sexta-feira, 11. A diminuição do limite de 60km/h para 50km/h ocorrerá desta vez no eixo Leste-Oeste.

A implementação completa a regularização de velocidade no Eixo Leste-Oeste, já que a Avenida General Olímpio da Silveira, a Rua Amaral Gurgel e o Elevado Presidente Costa e Silva já tiveram a velocidade máxima reduzida.

A medida é parte do plano de redução de acidentes viários do Programa de Proteção à Vida. Serão instalados faixas e banners para orientar os motoristas sobre as mudanças e utilizadas 325 placas de sinalização vertical nas 10 vias. A Companhia de Engenharia do Tráfego (CET) informou que vai acompanhar o desempenho da medida e intensificar o monitoramento do trânsito nessas regiões.

Veja a lista das vias que terão o limite de velocidade reduzido

Avenida Francisco Matarazzo

Regulamentação de velocidade máxima de 50 km/h entre a Avenida Pompeia e a Avenida General Olímpio da Silveira (trecho com 2,1 km de extensão)

Ligação Leste-Oeste

Regulamentação de velocidade máxima de 50 km/h entre a Rua Amaral Gurgel e a Avenida Alcântara Machado - Radial Leste (trecho com 3,1 km de extensão)

Avenida Alcântara Machado, Viaduto Pires do Rio, Rua Melo Freire, Avenida Conde de Frontin, Avenida Antônio Estevão de Carvalho e Avenida Doutor Luís Ayres (Radial Leste)

Regulamentação de velocidade máxima de 50 km/h entre a Ligação Leste-Oeste e o Complexo Viário Itaquera (trecho com 24 km de extensão)

Complexo Viário Itaquera

Regulamentação de velocidade máxima de 50 km/h entre a Avenida Doutor Luís Ayres e a Avenida José Pinheiro Borges (trecho com 1,6 km de extensão).

Avenida José Pinheiro Borges

Regulamentação de velocidade máxima de 50 km/h entre o Complexo Viário Itaquera e a Rua Copenhague (trecho com 6,4 km de extensão).