Maioria não sabia que compra era irregular Muitos moradores, como é o caso do alagoano Edilson Xavier Bezerra, de 44 anos, compraram os terrenos de associações de bairro que, por sua vez, realizaram as vendas dos lotes de forma irregular. A associação detinha o título da propriedade, com registro em cartório, mas não regularizou as negociações para os novos moradores. "Eu acho que alguma coisa (de indenização pela obra do Rodoanel) tem de ser paga para nós", diz Bezerra, há 12 anos no bairro de Vila Rica.