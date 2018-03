Maioria feminina no júri é prejudicial para acusados Para o presidente da Associação dos Advogados Criminalistas do Estado de São Paulo (Acrimesp), Ademar Gomes, a maioria feminina no júri pode prejudicar a defesa, pois as mulheres têm maior predisposição para simpatizar com a mãe de Isabella, Ana Carolina de Oliveira. Ele diz que, se fosse o advogado, usaria os vetos para fazer "de tudo para que elas não fossem maioria".