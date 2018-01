Maioria dos piscinões de São Paulo está cheia de lixo

Garrafas pets, restos de móveis, entulho e terra suja. Dez dos dezoito piscinões ao ar livre da capital paulista - o 19º piscinão, o do Pacaembu, na zona oeste, é subterrâneo - mais parecem lixões. Criados para amenizar os estragos de enchentes, como a que parou São Paulo na terça-feira, a maioria dos reservatórios da capital está em condições precárias de manutenção.

Quinta e sexta-feira da semana passada, a reportagem visitou os 19 piscinões e constatou que apenas oito estavam limpos. Com a cidade embaixo d?água, na terça-feira passada, o prefeito Gilberto Kassab disse que os "piscinões estavam com a limpeza realizada adequadamente".

Piscinão de Guaraú, na zona norte, repleto de garrafas e outras sujeiras. Foto: Felipe Rau/AE

Os moradores do Campo Limpo, zona sul, vizinhos do piscinão Jardim Maria Sampaio discordam. "Faz muito tempo que a Prefeitura não limpa isso aí. Basta olhar para os muros e ver a quantidade de lodo e garrafas pets. A sujeira junta ratos, baratas e mosquitos, que acabam indo para as casas", afirma a vendedora Luzinete de Souza, de 26 anos.

Situação semelhante ocorre na Brasilândia, zona norte, no piscinão do Bananal. "É tanta sujeira que ninguém aguenta o cheiro. Pede para o prefeito vir aqui e ver se está limpo. Fora o matagal, que está cheio de 'noias' (usuários de drogas)", diz o comerciante Antonio Padilha, de 57 anos, que mora próximo do reservatório.

Segundo a Secretaria de Coordenação das Subprefeituras, até outubro foram removidas 120 mil toneladas de lodo e lixo dos piscinões. No ano passado, até dezembro, foram 160 mil. O serviço é executado por empresas contratadas por meio de pregões, que são remuneradas de acordo com a quantidade retirada: em média R$ 70 por tonelada.

O coordenador de drenagem da secretaria, Domingos Gonçalves, defende que a sujeira flagrada pela reportagem é "normal". "Ninguém vai encontrar um piscinão brilhando nesta época do ano, mas está tudo em ordem", afirma. "Continuam recebendo água rapidamente e escoando aos poucos, que é a sua função." As informações são do Jornal da Tarde.