Maioria dos paulistanos perde até três horas por dia no trânsito

A maioria dos paulistanos perde de duas a três horas por dia no trânsito, segundo pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 22, pelo Movimento Nossa São Paulo. Realizada pelo Ibope, a pesquisa aponta que 19% dos entrevistados perde de duas a três horas no trânsito. Apesar disso, o trânsito aparece em terceiro lugar quando a pergunta é "O que você menos gosta em São Paulo?". Violência e criminalidade são "líderes de desgosto" entre os paulistanos. Veja também: Documento: confira a íntegra da pesquisa feita na capital A qualidade de vida recebeu nota 6,5 entre as 1.512 pessoas entrevistadas. A pesquisa foi feita em novembro de 2008. A mesma pesquisa foi feita em janeiro de 2008 e, nas duas, a média de satisfação com o transporte público na cidade ficou em 5,3. Apesar de todas as dificuldades apontadas pelos paulistanos - como trânsito, criminalidade, poluição e corrupção - 51% dos entrevistados se disseram orgulhosos de viver em São Paulo. Em janeiro de 2008, 44% dos paulistanos se diziam orgulhosos. Quando questionados se a cidade está no caminho certo, 61% acreditam que sim, contra 53% da pesquisa realizada em janeiro de 2008.