Maioria dos atendidos não tem documento

O secretário municipal do Desenvolvimento Econômico e do Trabalho, Marcos Cintra, cogita fazer uma parceria com o Poupatempo para tirar os documentos da população na tenda. "Se esse acabar sendo um problema grande, poderemos fazer um convênio", disse.

Quando Cintra chegou, havia apenas três pessoas sendo atendidas no local, apesar da grande quantidade de funcionários da secretaria. "A população começará a vir naturalmente. No começo, são meio desconfiados", afirmou. Até as 17 horas de ontem, 132 pessoas haviam sido atendidas.

Desempregado há nove meses, André Soares, de 38 anos, foi até a tenda procurando uma vaga de assistente de produção, na cota para deficientes físicos. "Eles disseram que as vagas para essa função estão esgotadas, mas continuarei vindo para ver se aparece algo", afirmou. / A.R.