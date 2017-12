Maioria das praças adotadas fica no centro e na região oeste A área formada pelo centro e pela zona oeste é a que tem mais praças adotadas na cidade de São Paulo, seguida da zona sul, segundo levantamento da Prefeitura. Em média, a cada quatro áreas verdes desses locais, uma é terceirizada por meio do programa municipal Adote uma Praça. Longe do foco das empresas, estão as zonas norte e leste, com taxas de adoção de 19,3% e 13,3%, respectivamente.