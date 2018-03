Maior usuário de hotéis da capital vem da Grande SP

A maioria dos hóspedes nos hotéis de São Paulo não é formada por turistas do Sul, Nordeste ou de fora do País. Tampouco por quem vem do interior e enfrenta horas de estrada. Quem mais usa a infraestrutura hoteleira da capital paulista são os vizinhos da Grande São Paulo e o próprio paulistano, segundo dados da São Paulo Turismo (SPTuris). A pesquisa refere-se ao primeiro semestre de 2012 e foi feita em 44 hotéis e 18 albergues.

De acordo com Toni Sando, presidente executivo da São Paulo Convention and Visitors Bureau, os eventos e feiras de negócios em São Paulo duram em média três dias e vale a pena até para quem é de uma cidade próxima ficar perto ou mesmo no lugar onde terá compromisso durante os próximos dias. "Muitas empresas até pagam essa despesa para o funcionário porque sabem que o bate-volta não é viável", explica.

É o que faz o coordenador de vendas Rafael Souto, de 42 anos, morador de Barueri. "Só o gasto com táxi ou gasolina já compensa ficar em hotel por uma ou duas noites. Se for contar o tempo no engarrafamento, aí não tem nem o que discutir."

As reuniões de negócios (43,8%) e eventos ou feiras (27,1%) ainda são os motivos que mais levam as pessoas para São Paulo. A estada desses visitantes na cidade, geralmente, acontece entre terça e quinta-feira, enquanto os que vêm a lazer (14,3%) ficam de sexta-feira a domingo. Houve um crescimento do número de turistas que procuram São Paulo para se divertir e passear - no mesmo período do ano passado, representavam 12,5%.

Apesar dos esforços da Prefeitura estarem concentrados em fazer os visitantes - principalmente os de negócios - ficarem mais tempo na capital, a quantidade média de pernoites por turista caiu: de 3,1 no primeiro semestre de 2011 para 2,7 entre janeiro e junho deste ano.

Quando questionados, tanto brasileiros quanto estrangeiros afirmam que a falta de tempo é o principal motivo para que não programem uma estada mais longa na capital. A falta de interesse pelas atrações e os preços altos de São Paulo também afastam os turistas.

A pesquisa da SPTuris mostra ainda que os turistas apontam a vida noturna (24,1%) e compras (20,7%) como os principais motivos que os fazem ficar mais na cidade. "São Paulo não deve abrir mão da vocação para o turismo de negócios", diz Andrea Nakane, coordenadora do curso de Turismo da Anhembi Morumbi. "Mas, infelizmente, há um gargalo de infraestrutura para receber essas pessoas."

Para o diretor de Ações Estratégicas da SPTuris, Luiz Sales, é natural que o turista venha das cidades mais próximas. "O turismo em geral se comporta de maneira concêntrica, A França, por exemplo, recebe milhares de turistas, a maioria de países próximos dentro da Europa. Neste ano, o morador de São Paulo apareceu como hóspede em potencial. É aquela pessoa que vai assistir a um show e não quer dirigir de volta para casa, é o morador que se hospeda em hotel por lazer", afirma.

Sobre o fato de os turistas estarem passando menos tempo na capital, Sales diz que "eles ficam menos, mas estão gastando mais". "Pode significar que as pessoas estejam otimizando a permanência em São Paulo."