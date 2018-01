Maior reajuste: Vila Mariana, Sé e Alto de Pinheiros

Alto de Pinheiros, na zona oeste, Sé, no centro, e Vila Mariana, na zona sul, são os bairros residenciais que terão o maior aumento médio de IPTU em 2014. A alíquota será de 19,8%, próximo do teto de 20% de reajuste estipulado no projeto aprovado ontem na Câmara Municipal.

Outros 18 dos 96 distritos da cidade terão aumento médio do imposto superior a 17% no ano que vem. Na zona sul, serão Moema (19,5%), Itaim-Bibi (19,1%), Saúde (17,4%), Campo Belo (17,1%) e Morumbi (17%), bairros nobres ou de classe média. Na zona oeste, Pinheiros (19,1%), Perdizes (19%) e Lapa (17,5%) lideram a lista. Já na região central, Bela Vista e Jardim Paulista terão reajuste médio de 19,5% cada.

Comercial. No caso das regiões predominantemente comerciais, cujo teto do reajuste em 2014 será de 35%, Sé (19,%), República (19,7%), Santa Cecília (19,6%), Brás (19,4%), Liberdade (19,2%) e Consolação (19,1%) terão as maiores médias. Esses distritos são os que a gestão Fernando Haddad (PT) pretende adensar mais com o novo Plano Diretor.